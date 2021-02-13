Balkanlardan gelen kar İstanbul'un kapısına dayandı - Son Dakika

Balkanlardan gelen kar İstanbul'un kapısına dayandı

Balkanlardan gelen kar İstanbul'un kapısına dayandı Günlerdir beklenen kar başladı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı kar yağışı Tekirdağ'da başladı.

Balkanlardan gelen kar İstanbul'un kapısına dayandı Günlerdir beklenen kar başladı TEKİRDAĞ - Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı kar yağışı Tekirdağ'da başladı. Kar yağışını bekleyen bazı vatandaşlara sokağa çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün günlerdir uyardığı kar yağışı Tekirdağ'da başladı. Kar yağışının etkisini artırmasıyla çatılar ve araçların üstü karlarla kaplandı. Kar yağışını bekleyen bazı vatandaşlara dışarı çıkıp kar topu oynamaya çalıştı. Kar yağışı nedeniyle yolda bulunan sürücülerde ilerlemekte zor anlar yaşadı. Kar yağışını gören vatandaşlar, günlerdir kar yağışını beklediklerini ifade etti. Gece saatlerinde direksiyon başındaki bir taksici, "Kar bu gece tutacak gibi görünüyor. Vatandaşlarımız her türlü tedbirli olsunlar. Evlerinden çıkıp kendilerini üşütmesinler" dedi. Kar yağışı etkisini sürdürüyor.

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