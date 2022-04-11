Balkanlardan gelen soğuk hava Trakya'da etkili oluyor - Son Dakika

Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle Trakya bölgesinde hava sıcaklıkları düştü.

Yeni sistemin etkisine giren Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde hava soğudu yer yer sağanaklar görülmeye başladı.

Nisan ayı başında en yüksek sıcaklığın 24 derece ölçüldüğü Edirne'de bugün en yüksek sıcaklığın 12 derece olması bekleniyor.

Baharlık kıyafetler de yerini daha kalın kıyafetlere bıraktı.

Vatandaşlardan Saim Atlı, AA muhabirine, Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasının Trakya'yı etkilediğini belirtti.

Baharı beklerken kışın geri geldiğini ifade eden Saim Atlı "Yağmurlar başladı, hava soğudu, bereketli olsun çiftçilerimize. Bizlerde kazakları tekrar giydik, tedbiri elden bırakmamak gerekir. Sabah akşam yanımızda palto, ceket bulunduralım iyice yaz gelmeden" dedi.

Yılmaz Tunca ise havaların güzel giderken bir anda soğuduğunu anlattı.

Sıcaklık düşüşüne sağanak yağışında eşlik ettiğini anlatan Tunca, "Havalar güzel gidiyordu, biz de diyorduk 'bahar geldi, yaz geldi'. Havalar bir anda soğudu. Bugün taktık beremizi, hava serin. Hayırlısı olsun, bu yağmurlara da çok ihtiyaç var. Toprağın nisan yağmurlarına da ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Kırklareli ve Tekirdağ

Kırklareli'nde de nisan ayı başında 24 derece ölçülen sıcaklıkların bugün en yüksek 11 derece olması bekleniyor. Kentte zaman zaman sağanak görülüyor.

Hava sıcaklıklarının düne göre hissedilir derecede düşmesi, vatandaşlarda da önlemi artırdı. Bazıları sadece mont giyerken, bazı vatandaşlar ise şapka ve atkı da takarak soğuktan korunduğu görüldü.

Vatandaşlardan Durgut Yalçın, kentte Balkanlar'dan gelen soğuk havanın etkili olduğunu söyledi.

Yalçın, soğuk havadan etkilenmemek için kışlık önlemini alarak sokağa çıktığını belirtti.

Havanın hissedilir derecede soğuk olduğunu dile getiren Yalçın, "Balkanlar buraya yakın ani değişiklik hemen bize kışlıkları tekrar giymeye zorladı. Şuanda hava soğuk. Montu giydiğimiz için çok üşümüyoruz. Ama 15 derece kadar birden düşeceğini açıklamışlardı. Düne göre bayağı soğuk. Sırtımda ceket, kafamda şapka, atkıyı da taktık."

Mustafa Kırıkçı da sıcaklığın bir anda düşmesini iklim değişikliği etkisi olabileceğini dile getirerek, "Dün sıcaktı bugün montla geziyoruz." dedi.

Tekirdağ'da da ay başındaki hava sıcaklıklarıyla sıcaklıklar neredeyse yarı yarıya düştü.

Kent sakinlerinden Hasan Bedel, havaların bu kadar soğuyacağını beklemediklerini ifade ederek, "Tam kışlıklarımızı toplayıp kaldırmaya hazırlanırken havalar birden soğudu. Yeniden kışlıkları giymeye devam edeceğiz bir süre. Hazırlıksız yakalananlarda oldu sabahtan. Bu hafta havalar soğuk olacağı için herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Bir anda havaların soğuması hastalığı da beraberinde getirebilir dikkatli olmasında fayda var." dedi.