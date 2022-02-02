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Balkanlardan kar yurda giriş yaptı... Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü - Son Dakika

Balkanlardan kar yurda giriş yaptı... Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü

02.02.2022 12:46

Balkanlardan kar yurda giriş yaptı.

Balkanlardan kar yurda giriş yaptı... Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü

EDİRNE - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan uyarıların ardından Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı Edirne'nin Bulgaristan'a yakın olan civar köyleri beyaza büründü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde gece saatlerinde başlayan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza büründü. Lalapaşa ilçesinde bulunan Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli yolunda ve sınıra yakın olan Kalkansöğüt, Hamzabeyli köyleri beyaz örtüyle kaplandı. kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Kar yağışının devam edeceği tahmin ediliyor.

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Bulgaristan, Hamzabeyli, Edirne, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balkanlardan kar yurda giriş yaptı... Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkanlardan kar yurda giriş yaptı... Edirne'nin sınır köyleri beyaza büründü - Son Dakika
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