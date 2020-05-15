Balkanlardan Türkiye'ye göç edenlerin hikayesini anlatan şarkıyı 4 dilde söylediler - Son Dakika

BERNA YILMAZ/ RUMELİ-Balkan müziğine farklı bir yorum katmak amacıyla kurulan 'Balkan Vilayet' müzik grubunun 4 farklı dilde söylediği "Göç Şarkısı" dinleyiciyle buluşturdu.

Balkan coğrafyasının renkli kültürünü, dil ve etnik farklılarını müzikle birleştirmek ve Rumeli-Balkan müziğine farklı bir yorum katmak amacıyla, Yusuf Emin ve Sako Band grubu, Balkanların özlenen melodilerini gün yüzüne çıkartacak 'Balkan Vilayet'i kurdu. Balkan Vilayet, Kuzey Makedonya'nın Gostivar şehrinde yaşamış Zeki Beba'nın eseri olan ve Balkanlardan Türkiye'ye göç edenlerin hikayesini anlatan "Göç Şarkısı"nı 4 dilde söyledi. Grubun ilk çalışması olan ve Onur Baytan ile Merve Akyıldız seslendirdiği şarkı dinleyiciyle buluştu.

"BALKAN KÖKENLİ BİRÇOK SANATÇIYA YER VERMEK İSTİYORUZ"

Hedefleri yılda iki çalışma olan Balkan Vilayet, 'Göç Şarkısı'nda; Boşnak, Arnavut ve Makedonyalı bireylerin vatanlarına vedasını anlatıyor. Balkan Vilayet'in kurucusu Yusuf Emin, "Bölgesel bir seyahat içeren şarkıda aslında ifade edilen en değerli noktayı İbrahim Dizman kaleme almış, 'İnsan, yurdundan bir kez kopmaya görsün, her yere gider de hiçbir yere gidemez' diyerek. Bu değerli projede, ekip olarak ilk şarkımızda Onur Baytan'la çalışmaktan son derece mutluyuz. Balkan kökenli birçok sanatçıya ve şarkıya ver vermek istiyoruz. Daha sonra Balkanlarda ve dünyaca ün yapmış Balkan kökenli isimlerle aynı sahneyi paylaşmayı amaçlıyoruz. Şimdiden Suzan Kardeş, Havva Karakaş, Yeşim Salkım, Rumeli Ekrem ve Candan Erçetin gibi isimlerle de çalışmayı düşünüyoruz" diyerek şimdiden diğer çalışmalara başladıklarını belirtti.

"RAHMETLİ ZEKİ BEBA'YI ANMAK İSTEDİK"

İlk şarkı seçiminde Zeki Beba'yı anmak istediklerini dile getiren Yusuf Emin, grubu kurma amacını şu şekilde anlattı:

"Çok basit bir nedenle başladık. Değeri bir büyük rahmetli Zeki Beba'yı anmak için toplandık. Gostivarlılar Derneği Kadıköy şubesi destek olunca heyecanlandık. Sevgili Onur, Merve ve Sako Band tereddüt etmeden biz varız dediklerinde iş ciddiye bindi. Hazır böyle bir proje yaparken bunu tek seferde brakmak olmazdı bizde devam ettirme kararı aldık."