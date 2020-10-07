Batı Karadeniz'de sıcaklık 10 derece düşecek - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe ve günü batı kesimlerinde yağışlı ve serin havanın etkili olacağını duyurdu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, ülkenin batı kesimlerinin perşembe sabah saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen alçak basınç merkezi ve buna bağlı cephe sistemi ile birlikte 2 gün sürecek yağışlı ve serin havanın etkisi altına gireceği belirtildi.

Yağışların, sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışların Cuma günü Batı Karadeniz ve Çankırı'da etkili olması bekleniyor. Yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların 8-10 derece düşeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden perşembe ve cuma günü Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çankırı ve Kırıkkale'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin cuma günü Batı Karadeniz ve Çankırı'da yağışlara sebep olduktan sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Yeni yağışlı sistemle ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak uyarıların vatandaşlarımız ve yetkililer tarafından dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir." - KARABÜK