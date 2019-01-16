Son Dakika Haberleri: Balkanlılar Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e Ziyaret

Balkanlılar Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e Ziyaret

2 saat önce

Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön ve dernek yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ü ziyaret etti.

Balkanlılar Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e Ziyaret, System.String[]
Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön ve dernek yönetimi, Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ü ziyaret etti.

Kartal Belediyesi Başkanlık Makamında gerçekleşen ziyarette, Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olcay Özgön, misafirperverliğinden dolayı Başkan Altınok Öz'e teşekkür ederek, ilçede devam eden çalışmaları yakından takip ettiklerini söyledi. Başkan Altınok Öz ise ziyaretten dolayı yaşadığı memnuniyeti ifade etti ve hemşehri derneklerinin bir kent için kültür köprüsü görevi taşıdığını, Kartal Belediyesi olarak bu zenginliği korumak ve yaşatmak adına göreve geldikleri 2009 yılından bu yana desteklerinin devam ettiğini belirtti. Ziyaretin devamında, Başkan Altınok Öz, misafirlerine maketler üzerinde yer alan projelerini tanıttı, ardından kendilerini TAK (Tasarım Araştırma Katılım) Kartal ve Sosyal Medya ekibiyle tanıştırarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:35 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ziraat Bankası Genel Müdürü, Kredi Kartı Borcu Olanlara Verilecek Kredinin Detaylarını Anlattı Genç Oyuncu Kubilay Aka'dan Sevgilisi Miray Daner'e Romantik Doğum Günü Mesajı

Soğuk Nedeniyle Camiye Sığınan Atmaca, Donarak Telef Oldu Edirne'de Kan Donduran Cinayet! Sırra Kadem Basan Oryantali Parçalayıp Ormana Atmışlar
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:43:17. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balkanlılar Derneği'nden Başkan Altınok Öz'e Ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]