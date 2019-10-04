BALKANTÜRKSİAD, 500 milyar dolarlık Balkan pazarına odaklandı
2 saat önce
500 milyar dolarlık bir pazara sahip Balkanlar ile Bursa arasında sadece 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, iş hacminin geliştirilmesi için kurulması planlanan Balkan Türk Ticaret Merkezi'nin önemli olduğunu söyledi.
500 milyar dolarlık bir pazara sahip Balkanlar ile Bursa arasında sadece 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, iş hacminin geliştirilmesi için kurulması planlanan Balkan Türk Ticaret Merkezi'nin önemli olduğunu söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16
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