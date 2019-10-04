Son Dakika Haberleri: BALKANTÜRKSİAD, 500 milyar dolarlık Balkan pazarına odaklandı
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BALKANTÜRKSİAD, 500 milyar dolarlık Balkan pazarına odaklandı

2 saat önce

500 milyar dolarlık bir pazara sahip Balkanlar ile Bursa arasında sadece 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, iş hacminin geliştirilmesi için kurulması planlanan Balkan Türk Ticaret Merkezi'nin önemli olduğunu söyledi.

BALKANTÜRKSİAD, 500 milyar dolarlık Balkan pazarına odaklandı, System.String[]

500 milyar dolarlık bir pazara sahip Balkanlar ile Bursa arasında sadece 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, iş hacminin geliştirilmesi için kurulması planlanan Balkan Türk Ticaret Merkezi'nin önemli olduğunu söyledi.

Bursa, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 10:16 
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