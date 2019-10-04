BALKANTÜRKSİAD, 500 milyar dolarlık Balkan pazarına odaklandı

500 milyar dolarlık bir pazara sahip Balkanlar ile Bursa arasında sadece 4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi bulunduğuna işaret eden BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, iş hacminin geliştirilmesi için kurulması planlanan Balkan Türk Ticaret Merkezi'nin önemli olduğunu söyledi.