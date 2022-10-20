BALKANTÜRKSİAD, 'BAŞKENT BULUŞMALARI'NIN İLKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD), Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkilerin artırılması amacıyla düzenlediği 'Başkent Buluşmaları'nın ilki gerçekleşti.

Ankara Atakule Event Hall'de gerçekleşen Başkent Buluşmalarına, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan, AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı, Gençlik ve Spor eski Bakanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ahmet Kılıç, Refik Özen, Atilla Ödünç, Zafer Işık, Emine Yavuz Gözgeç ve Mustafa Esgin, TBMM Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Başkanı Milletvekilleri ve Balkan ülkelerinin Ankara Büyükelçileri ile diplomatik misyon temsilcileri katıldı. Program, BALKANTÜRKSİAD tanıtım filminin gösterimi ile başladı.

'EKONOMİK, SİYASİ, KÜLTÜREL İLİŞKİLERİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEKTİR'

Programa mesaj gönderen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, şu ifadeleri kullandı:

'Düzenlemiş olduğunuz BALKANTÜRKSİAD Başkent Buluşmaları'na davetiniz için içtenlikle teşekkür ederim. Daha önceden belirlenen programlarım sebebiyle davetinize maalesef icap edemiyorum. 400'ü aşkın Balkan kökenli iş insanı ve sanayiciyi çatısı altında barındıran BALKANTÜRKSİAD'ı çalışmaları sebebiyle tebrik ediyorum. Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki ilişki dünyaya örnek olacak bir kardeşliği yaşatması bakımından önemlidir. Balkan ülkeleri ile ortak çalışmamız sadece tarihi kökleri yüzyıllarca yıl önceye dayanan bir geçmişten değil, orada hala yaşayan soydaşlarımızın varlığından da kaynaklanıyor. Şükürler olsun, Türkiye-Balkan ülkelerinin halklarının birbirine olan güçlü muhabbet bağı karşılıklı olarak devam ediyor. Daima böyle olması yönünde gayretlerimiz sürecektir. Ekonomik, siyasi, kültürel ilişkilerimiz artarak devam edecektir. Bölgesel barış, istikrar ve karşılıklı güven Balkanların huzuru için gerekli olan karşılıklı iletişim bu sebeple çok önemlidir. Başkent Buluşmalarının bereketli geçmesini Cenabı Haktan niyaz eder, kıymetli misafirleri ve değerli hemşerilerimi en içten duygularımla selamlarım.'

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Şakir, burada yaptığı konuşmada, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden madencilere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi. Fatih Şakir, ilkini Ankara'da düzenledikleri buluşmayı ilerleyen zamanda diğer balkan ülkelerinde de gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek, 'Üyemiz olan iş insanları ile siz başkentin yöneticilerini tanıştırmak, yeni dostlukların kurulmasını hedefliyoruz. Çünkü biliyoruz ki dostluk ve barış temelinde ekonomik ilişkiler bir 'merhaba' ile başlıyor. Ekonomik ilişkiler de geliştikçe adeta ülkeler arasındaki sınırlar da kalkıyor. Biz de bunun için çaba harcıyoruz? dedi.

'DERNEĞİMİZ ÜLKE EKONOMİSİNE ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAMAKTA'

Fatih Şakir, Bursa'nın 3,1 milyonluk nüfusuyla Türkiye'nin dördüncü büyük kenti olduğunu anımsatarak, 'Bursa aynı zamanda nüfusu içerisinde balkan ve Rumeli kökenlilerin yoğun olarak yaşadığı bir kenttir. Günümüzde önemli bir üretim ve ticaret merkezi olan bursa geçmişte de tarihi İpekyolu'nun Anadolu'daki son durağı durumundaydı. Bugün itibariyle otomotiv ana ve yan sanayi ile tekstil başta olmak üzere makina sanayinden tarım ve tarıma dayalı gıda sanayiine kadar pek çok alanda üretim yapılan Bursa'da 17 tane organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. Bursa aynı zamanda yıllık 26 milyar dolarlık dış ticaret hacmiyle önemli bir ihracat ve ithalat kentidir. Bursa'dan dört saatlik uçuş mesafesiyle 1,6 milyarlık bir nüfusa ulaşılabilmekte olup bu bölge dünya ekonomisinde 28 trilyon dolarlık gayri safi milli hasılayı oluşturmaktadır. İşte böylesine bir üretim ve ihracat kenti olan Bursa'da balkan Rumeli sanayicileri ve iş insanları derneği 11 yıl önce kurulmuştur. Bugün 400'ü aşkın balkan ve Rumeli kökenli iş insanının üye olduğu derneğimiz bursa ve ülkemiz ekonomisine çok önemli katkılar sağlamaktadır. Bugüne kadar yurtiçinde ve bütün balkan ülkelerinde sayısız toplantılar gerçekleştiren, ticari heyetlerle ziyaretlerde bulunan ve balkan ülkelerinden iş insanı heyetleri ağırlayan bizler sizlerle beraber olmak istedik' diye konuştu.

İYİ Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Grup Başkanı Prof. Dr. İsmail Tatlıoğlu, 'Biz Türkiye olarak güçlü bir bölge inşa etmeliyiz. Güçlü bölgenin de güçlü ülkesi olmalıyız. Gerçekten komşunuz güçlü ise güçlü oluyorsunuz. Dünya artık bu çizgide. Zayıf bölgenin güçlü ülkesi olmaz. Türkiye'nin temel dış politikasında merkezine ekonomik coğrafyayı koyduğu çok güçlü bir politika olmalıdır ve bundan Türkiye çok güçlü çıkacaktır. Özellikle de balkan insanımız gerçekten durduğu her noktada üretimi, disiplini ve ahlakı temsil eden yapısıyla şahsen Bursa'nın, sanayinin ve bulunduğu her yerde toplumumuzun gururudur. İyi ki varsınız' diye konuştu.

CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Yüksel Özkan da, 'Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize vasiyeti olan 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini yaşatarak, balkanları barış yarımadasına dolayısıyla dünya barışına katkı sağlayacağı düşüncesiyle BALKANTÜRKSİAD gibi Türkiye ile balkan ülkeleri arasında geniş köprüleri kurmalıyız. Türk dünyasının bu iş birliğini her alanda özellikle yer altı, yer üstü zenginliklerimizi paylaşma ve bu zenginliği ile dünyayla paylaşma anlamında BALKANTÜRKSİAD'ın büyük bir rol oynadığına inanıyorum? dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, 'Balkan buluşması yola çıkış amacı son derece değerli. İlerleyen dönemlerde, yıllarda içerisine birtakım fonksiyonları da katmak suretiyle ticaret hacmine katkı sunacağı düşündüğümüz bir platform. BALKANTÜRKSİAD balkan coğrafyası ile ticaret hacmini geliştirmek özellikle oradaki soydaş ve akraba topluluklarımız için sağlayacak güvence bakımından çok önemlidir' dedi.