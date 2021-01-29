BALKANTÜRKSİAD'da AB fonlarından daha çok faydalanabilmek için proje ekipleri oluşturulacak - Son Dakika

BALKANTÜRKSİAD'da AB fonlarından daha çok faydalanabilmek için proje ekipleri oluşturulacak

29.01.2021 13:33
BALKANTÜRKSİAD'da AB fonlarından daha çok faydalanabilmek için proje ekipleri oluşturulacak, System.String[]

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, başta üyeleri olmak üzere iş dünyasının Avrupa Birliği (AB) fonlarından daha çok faydalanabilmesini sağlamak üzere, proje yazma ve hazırlama ekipleri oluşturacaklarını belirtti.

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, başta üyeleri olmak üzere iş dünyasının Avrupa Birliği (AB) fonlarından daha çok faydalanabilmesini sağlamak üzere, proje yazma ve hazırlama ekipleri oluşturacaklarını belirtti.

Tunakan, BALKANTÜRKSİAD'ın kuruluşunun 10. yıl dönümü dolayısıyla dernek binasında düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yeni katılımlarla 400'ü aşkın üye sayısına ulaştıklarını söyledi.

200 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirten Tunakan, "Bulgaristan, Arnavutluk ve Zambiya'ya 50 bin maske yardımı yaptık. Eğitime yönelik çalışmalarımıza Balkantürk Eğitim Vakfı üzerinden devam ettik. Balkanlardaki kültür mirası eserlerin Bursa'da yaşatılması için Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Nilüfer Belediyesi ile iş birliği içinde Minia Balkantürk Açık Hava Müzesi'ni projelendirdik ve inşaatına başladık." ifadesini kullandı.

AB ile ilişkileri geliştirme ve iş dünyasının AB fonlarından daha çok faydalanması kapsamında temaslarına devam ettiklerini aktaran Tunakan, şöyle konuştu:

"Üyelerimiz başta olmak üzere iş dünyamızın AB fonlarından daha çok faydalanabilmelerini sağlamak üzere proje yazma ve hazırlama ekipleri oluşturacağız. İkili ilişkilerin kuvvetlenmesi için öncelikle ticari ilişkilerin güçlenmesi gerektiğini biliyoruz."

Tunakan, üyelerini Balkan ülkelerinin ticaret ateşeleriyle aylık bilgilendirme toplantılarında bir araya getireceklerini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sivil toplum kuruluşlarına getirilen genel kurul yapma kısıtlamasının kaldırılmasının ardından derneğin genel kurulunu gerçekleştireceklerini bildiren Tunakan, "İki dönemlik görev süremi tamamlıyorum. Genel mutabakatla yeni dönem başkan adayımız olarak halen yönetim kurulu başkan vekilliğimizi sürdüren Fatih Şakir arkadaşımızı belirledik." diye konuştu.

Avrupa Birliği, Bulgaristan, Zambiya, Rumeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALKANTÜRKSİAD'da AB fonlarından daha çok faydalanabilmek için proje ekipleri oluşturulacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor         
12:43
Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı         
11:45
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım         
11:23
Taraftarların Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına         
11:01
Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok İsmail Küçükkaya'dan şaşırtan Fatih Portakal itirafı: Oturup yemek yemişliğim yok         
00:35
Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı Arda Turan'ın satın aldığı evin fiyatı dudak uçuklattı         
17:53
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 13:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BALKANTÜRKSİAD'da AB fonlarından daha çok faydalanabilmek için proje ekipleri oluşturulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei