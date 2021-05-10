BALKANTÜRKSİAD'da gündem kripto paralar - Son Dakika

BALKANTÜRK Akademi Başkanı, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Fatma Akalp moderatörlüğünde yapılan e-seminer, 'Bitcoin, Kripto Para ve Blockchain' konu başlığında gerçekleşti. Blockchain Akademi Kurucusu Devrim Danyal, Blockchain Eğitimcisi Cemil Şinasi Türün ve İstanbul Blockchain Women YK Başkanı Ebru Güven'in konuşmacı olduğu e-seminerde üyelerin merak ettikleri sorular da yanıtlandı.

Programın açılışında konuşan BALKANTÜRKSİAD Başkan Vekili İskender İskenderoğlu, şunları söyledi: "Dünya döndükçe yeni teknolojiler, yeni gelişmeler müthiş bir hızla karşımıza çıkıyor. Tüm dostlarımızın bu teknolojiyi sonuna kadar öğrenmeleri gerektiğini düşünüyorum. Biliyorlarsa eğer eksiklerini tamamlamalarını bilmiyorlarsa da bir an önce öğrenip buralara girmelerini öneriyorum. Bunları bilmeyen ticaret insanı düşünemiyorum."

"Blockchain dağıtık bir muhasebe defteri gibi"

Blockchain'leri dağıtık bir muhasebe defterine benzeten Blockchain Eğitimcisi Cemil Şinasi Türün, "Bu yazılımlara dağıtık veritabanı yapısında işleyen, merkezsiz, çok özel bir muhasebe sistemidir diyebiliriz. Blok zincirleri çok pratik olmayan, yavaş, içine böyle şarkı resim falan yazılabilen bir veri tabanı değil. Daha çok noter gibi, alım satımlarda imza verdiğimiz özel bir kuruluşa benziyor. Bunlar, inovasyon ve teknolojiyle dolu büyük ve kapsamlı bir çalışmanın ürünü. Kripto paralar iki çeşit yapıdan oluşuyor. Bir tanesine coin diyoruz, diğerine de token. Coin, kendi blok zinciri olan yazılımlara deniyor, token de başkasının blok zinciri üzerine işleyen varlığa endeksli yazılımlara verilen isim. Bunlardan binlerce var ve bunların her biri birer şirket. Siz de bunların token'larını alarak hisse almış gibi oluyor ve bu şirketlere yatırım yapmış da oluyorsunuz" şeklinde konuştu.

Özellikle son dönemde yaşananlardan sonra blok zinciriyle saadet zincirlerinin de karıştırıldığını söyleyen Türün, "Türkiye'de saadet zinciri diye bir kavram var. Blok zinciriyle karıştırılıyor. Saadet zincirleri hiyerarşik yapılar, piramit gibi, sonradan giren insanların önceden girenlere para aktardığı yapılar. Titan, çiftlikbank vs gibi. Blok zincirinde ise hiçbir hiyerarşi yok. Önce girmenle sonra girmen arasında herhangi bir avantaj yok" dedi.

"Bitcoin sosyal bir devrimdir"

İstanbul Blockchain Women YK Başkanı Ebru Güven ise, bunun sadece bir teknoloji olmadığını aynı zamanda bir felsefe olduğunu ifade etti. Güven şunları söyledi: "Biz gelecekte teknolojiyi hayatımızın faydası için kullanacaksak blok zinciri teknolojisi bunlardan bir tanesi olacak. Teknoloji, insanların yararı için her zaman olacak ve insanlar teknoloji sayesinde daha insani şartlarda daha insancıl bir şekilde yaşayacaklar. Bence bunun adımlarından biri de blok zinciri teknolojisi. Benim hayalimdeki gelecekte yönetimlere kadar her şey değişecek. Çünkü şeffaflık ve anonimlik olacak, verinin kontrolü kişide olacak."

'Bu, veriyi dağıtık bir şekilde tutup güvenli bir şekilde saklayan bir teknoloji ama bunu besleyen ekosistemin kendisi' diyen Güven, "Ben ebru olarak ebrucoin üretebilirim artık. Kendi ekosistemini yaratabiliyorsam ve kendi bastığım parayı bakkal amcam kabul ediyorsa, bakkalın ürün aldığı yer de bunu kabul ediyorsa bir ekosistem oluşmuş oluyor. Bu insanların kabulüne bakar. Ne kadar geniş katılım olursa sistem o kadar güvenli bir hale geliyor. Bitcoin sosyal bir devrimdir. Getirdiği felsefe her şeyi değiştirecek. Kadının da burada varlığı olmalıdır. Çünkü bu herkesin katılımı ile büyüyecek bir teknoloji" şeklinde konuştu.

Bitcoin ve güven konusunda da değerlendirmelerde bulunan İstanbul Blockchain Women YK Başkanı Ebru Güven, "Güvensiz olan teknolojinin kendisi, kripto paralar ve bitcoinler değil. Güvensiz olan bu işlemleri yapan kişiler. Bu teknolojilerde iş kişide bitiyor. Arada aracı yok ve tüm hâkimiyet sizde. Dolayısıyla insanlar para yatıracağı platformu seçerken biraz sahiplerine ve büyüklüğüne bakmalı" diyerek sözlerini noktaladı.

"Yeni bir dönem başlayacak"

Blockchain Akademi Kurucusu Devrim Danyal da, "Altından kâğıda, kâğıttan otomasyona geldiğimiz bu süreçte ana bir kırılım oldu ve elle tutulur, cepteki parayı sayma mantığının kalmadığı bitcoin, hayatımıza girdi. Bu ilkin bir yazılım ve program parçacıkları halinde dolaşırken öncelikle blok zinciri olarak karşımıza çıksaydı sadece belli bir kapalı azınlık tarafından takip edilip konuşulurdu. Ancak hayatımıza maddiyat olarak girmeye başlayınca bu en küçüğünden en büyüğüne ve şirketlere kadar herkesin ilgisini çekmeye başladı" dedi.

Danyal sözlerini şöyle noktaladı: "Aklınıza gelen gelmeyen elle tutulur tutulmaz gözle görülür görülmez katı sıvı gaz bir her şeyi dijital ağlarda tanımlamaya başladığımız andan itibaren yeni bir dönem başlayacak. Gayrimenkul tapularımız, araç ruhsatlarımız, okul diplomalarımız yani sertifikasyonlandırabildiğimiz her şeyin bu dijital ağlar üzerinden herhangi bir aracı olmadan birbiri arasından transferini sağlayacağız. Kuralları konmuş olan bu oyunun içerisinde birer oyuncu olacağınıza daha henüz emekleme aşamasında bile olmayan bu ekosistem üzerinde kurallarını sizin koyacağınız bir yapı kurarsanız hem ekosistemi, hem sektörünüzü hem de kendinizi değiştiriyor olacaksınız."