BALKANTÜRKSİAD'dan Tebrik Ziyareti

BALKANTÜRKSİAD kurumsal üyesi olan Börekçi Şevket'in üçüncü kuşak temsilcileri Eyüp Korucuoğlu ile Ercan Korucuoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen tebrik ziyaretine, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, Yönetim Kurulu Üyeleri ve BALKANTÜRKSİAD Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Başkanı Sabriye Şen katıldı.

Ziyarette konuşan Başkan Tunakan, "Geleneksel Türk unlu mamullerini dünyaya tanıtan üyemiz Börekçi Şevket'in 1 yıllık üstün çalışmaları neticesinde geçirdiği denetim sonucu aldığı BRC (British Retail Consortium) A grade ve IFS (International Food Standart) En üst Hijyen belgeleri çok önemli. Bu başarılar büyük bir emeğin karşılığı. Üyelerimizin bu ve buna benzer başarıları bizim için gurur verici" ifadelerini kullandı.

"GELECEĞE KUVVETLİ BİR MARKA BIRAKACAĞIZ"

Börekçi Şevket markasının üçüncü kuşak temsilcilerinden olan Eyüp Korucuoğlu ise, " Bursa'da Son model üretim hatlarımız ile sürekli yenilenen fabrikamız ve toplam dört şubede perakende ürün satışı yapıyoruz, Türkiye de birçok noktada ürünlerimizi sevk ettiğimiz bayilerimiz, satış noktalarımız mevcut. Başta Avrupa ülkeleri Fransa, Hollanda, Yunanistan olmak üzere çeşitli körfez ülkelerine de ihracat yapıyoruz. Kuzey Amerika ve Arap ülkeleri ile de görüşme aşamasındayız. Son 1 yılda çok büyük bir çaba sonucu almaya hak kazandığımız BRC (British Retail Consortium) ve IFS (International Food Standart) belgeleri firmamızı daha kurumsal hale getirecek ve bizden sonra geleceklere temeli kuvvetli bir marka firma bırakma amacındayız. 1958'den beri üzerine koyarak büyüyen firmamızın bu almış olduğu belgelerle pazarımızı büyüteceğimiz inancı taşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyarette konuşan BALKANTÜRKSİAD, Gıda Tarım ve Hayvancılık Çalışma Grubu Başkanı Sabriye Şen de "Börekçi Şevket ailesi alt kademeden en üst kademeye kadar özverili ve yoğun bir çalışma sayesinde gurur verici bir başarı elde etmişlerdir. Alınması çok zor olan bu belgeleri ilk denetimde almaları üstün bir başarıdır. Bu belgeler sayesinde kolayca ihracat yapabilecek ve çok yakında Avrupa'da tüm marketlerde yer alacak ürünleri ile ülkemizi ve Bursa'mızı tanıtacaklarıdır. Kendilerini bu başarılarından dolayı kutluyorum" diye konuştu." diye konuştu.

Tebrik ziyaretinin ardından BALKANTÜRKSİAD Başkanı Berat Tunakan, Börekçi Şevket firma temsilcileri Eyüp Korucuoğlu ile Ercan Korucuoğlu'na plaket takdim etti.