Son Dakika Haberleri: BALKANTÜRKSİAD’ın genel kurulu yapıldı

BALKANTÜRKSİAD’ın genel kurulu yapıldı

1 saat önce

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

BALKANTÜRKSİAD’ın genel kurulu yapıldı, System.String[]
Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Genel Kurul'da Berat Tunakan oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçilirken, BALKANTÜRKSİAD'ın adı Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği olarak değiştirildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 03:05 

Rumeli, Ekonomi
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