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BALKANTÜRKSİAD moral depoladı

32 dakika önce

BALKANTÜRKSİAD, Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Can'ın Misi köyünde faaliyete geçirdiği yeni işletmesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

BALKANTÜRKSİAD moral depoladı, System.String[]

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, Misi köyünde faaliyete başlayan Mis Gibi Konukevi ve Restoran'da kahvaltı organizasyonunda buluştu. Serdal Can'ın ev sahipliğinde düzenlenen programa, BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri aileleri ile birlikte katılarak yeni dönem öncesi moral depoladı.

Etkinlikte konuşan BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Berat Tunakan, "Yönetim Kurulu Üyemiz Serdal Can'a Bursa'ya kazandırdığı bu güzel mekân için hayırlı olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaz dönemi sona eriyor. Yeni dönemin planlamasını yapmaya başladık. Eylül'ün ortasından itibaren yine güzel etkinlik ve faaliyetlerle yolumuza devam edeceğiz" dedi.

BALKANTÜRKSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Serdal Can da şunları söyledi: "Sizleri burada ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Uzun yıllardır turizm sektöründeyim. Otelcilik ve restoran işi keyifli ama zor bir iş. Bursa'mıza güzel ve alternatif bir mekan kazandırma arzusundayız. Umarım bunu başarırız."

Bursa, Mis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:12 Kaynak: Bültenler
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