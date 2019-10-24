Son Dakika Haberleri: BALKANTÜRKSİAD üyeleri BALNET ile işbirliklerini artıracak
Son Dakika Ekonomi BALKANTÜRKSİAD üyeleri BALNET ile işbirliklerini artıracak

BALKANTÜRKSİAD üyeleri BALNET ile işbirliklerini artıracak

6 dakika önce

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) ciro artırımı, kaynak yaratma ve ilişki ağını yönetmek ve geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği network ağı BALNET'in üçüncü grubu, çalışmalarına başladı.

BALKANTÜRKSİAD üyeleri BALNET ile işbirliklerini artıracak, System.String[]

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) ciro artırımı, kaynak yaratma ve ilişki ağını yönetmek ve geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği network ağı BALNET'in üçüncü grubu, çalışmalarına başladı.

Rumeli, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:49 
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