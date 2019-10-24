BALKANTÜRKSİAD üyeleri BALNET ile işbirliklerini artıracak

Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (BALKANTÜRKSİAD) ciro artırımı, kaynak yaratma ve ilişki ağını yönetmek ve geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği network ağı BALNET'in üçüncü grubu, çalışmalarına başladı.

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