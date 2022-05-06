BALKAYA DAĞLARI'NDA PANCAR TOPLAYIP, PİKNİK YAPTILAR - Son Dakika
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BALKAYA DAĞLARI'NDA PANCAR TOPLAYIP, PİKNİK YAPTILAR

06.05.2022 16:18

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde vatandaşlar, Balkaya Balkaya Dağları'na çıkıp pancar ve peynir otu toplayıp, piknik yaptı.

HAKKARİ'nin Irak sınırındaki Derecik ilçesinde vatandaşlar, Balkaya Balkaya Dağları'na çıkıp pancar ve peynir otu toplayıp, piknik yaptı.

İlkbahar gelişiyle birlikte Irak sınır hattında bulunan ilçede yaşayanlar terörden temizlenen Balkaya Dağları'na çıktı. Dik kayalıkların bulunduğu bölgeye 4 saat süren yolculuğun ardından ulaşan vatandaşlar, yemeklerde ve peynir yapımında kullanılan otlar, mantar ile yörede dağ muzu olarak bilinen uçkun topladı. Pancar otları toplayan vatandaşlar piknik yaparken, sırtlarına aldıkları çuvallarla Balkaya Dağları'nın dik yamaçlarında yürümekte güçlük çekti. Vatandaşlar, her yıl ilkbaharla buraya çıkıp yemeklerde kullanılan pancar otları ile mantar topladıklarını belirtti. (DHA)

BALKAYA DAĞLARI'NDA PANCAR TOPLAYIP, PİKNİK YAPTILAR
BALKAYA DAĞLARI'NDA PANCAR TOPLAYIP, PİKNİK YAPTILAR
BALKAYA DAĞLARI'NDA PANCAR TOPLAYIP, PİKNİK YAPTILAR
BALKAYA DAĞLARI'NDA PANCAR TOPLAYIP, PİKNİK YAPTILAR

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Derecik, Mantar, piknik, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALKAYA DAĞLARI'NDA PANCAR TOPLAYIP, PİKNİK YAPTILAR - Son Dakika


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