Balkaya Derneği İdlib şehitlerini andı - Son Dakika
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Balkaya Derneği İdlib şehitlerini andı

6 saat önce

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İdlib Şehitlerini anmak üzere Kayseri Cumhuriyet meydanında bir araya geldi.

Balkaya Derneği İdlib şehitlerini andı, System.String[]

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İdlib Şehitlerini anmak üzere Kayseri Cumhuriyet meydanında bir araya geldi.


Anma etkinliğinde açıklamalarda bulunan Balkaya Derneği Başkan Yardımcısı Dursun Balkaya" Milletimiz maalesef son zamanlarda üzücü olaylar ile karşı karşıya kalmıştır. Deprem, çığ felaketi ve Suriye'deki güvenliğin sağlanması konusunda üzülerek ifade ediyorum ki şehitlerimiz olmuştur. Bu konuya duyarlılığımızı ve devletimize olan desteğimizi, ordumuza olan bağlılığımızı ve milletimizin yanında oluşumuzu burada yapacağımız şehitleri anma programı ile yinelemek istedik. Maalesef aldığımız haberler ile millet olarak yüreklerimiz yandı, ciğerlerimiz dağlandı ve gönüllerimize ateş düştü. Ama hiçbir zaman yılmadık, yıkılmadık. Devlet olarak, millet olarak dünde, bugünde, yarında dimdik ayaktayız. Hiçbir gücün bizi yıldıramayacağını ve devletimize zerre zarar veremeyeceğini çok iyi biliyoruz. Türk vatandaşı olarak bize yakışan ve üzerimize düşen görev, her zaman devletimizin, milletimizin ve ordumuzun yanında olmaktır. Bizde her zaman devletimizin emrinde, milletimiz ve ordumuzun yanında olacağız." ifadelerine yer verdi.


Etkinlik Kur'an tilavetinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kayseri, Deprem, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 03:50 Kaynak: İHA
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