Balkaya Derneği'nden kadına şiddete tepki - Son Dakika

Balkaya Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, kadına şiddeti protesto etti.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen kadınlar adına konuşan Balkaya Derneği Kadın Kolları Başkanı Ayşe Balkaya, şiddetin en yaygın örneği olan kadına şiddetin eğitim ve öğretim düzeyine bakılmaksızın tüm dünyada sorun olduğunu belirtti.

Dernek Başkan Yardımcısı Dursun Balkaya ise toplumun kanayan yarası olan kadına şiddetin hep beraber durdurulması gerektiğini ifade etti.

"Şiddetin büyüğü küçüğü olmaz", "Şiddete hayır" yazılı döviz taşıyan kadınlar açıklamanın ardından dağıldı.