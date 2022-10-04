'Balkız' doğal ortamında görüntülendi - Son Dakika
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'Balkız' doğal ortamında görüntülendi

04.10.2022 20:31

'Balkız' doğal ortamında görüntülendiDÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yediği için baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen bozayı, bu kez doğal ortamında görüntülendi.

'Balkız' doğal ortamında görüntülendi

DÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, acı bal yediği için baygınlık geçiren ve 'Balkız' ismi verilen bozayı, bu kez doğal ortamında görüntülendi.

Geçtiğimiz aylarda acı bal yediği için baygınlık geçirdiği anların sosyal medyada paylaşılmasıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bozayı 'Balkız', bu kez doğal ortamında görüntülendi. Tarım ve Orman Bakanlığı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Meşhur ayımız, sevimli kızımız, 'Balkız' doğada, evinde görüntülendi. Kendini özletme Balkız ifadeleri kullanıldı. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 'Balkız' doğal ortamında görüntülendi - Son Dakika

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