Balkon alev topuna döndü, mahalleli panik yaşadı - Son Dakika

Antalya'da 3 katlı apartmanın birinci katındaki evin balkonunda çıkan yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.



Yangın, 16.00 sıralarında Kepez İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 6700 sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın birinci katındaki evin balkonunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, balkondaki ahşap mobilyalar henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenden ötürü alev almaya başladı. Yangında, alevler yine balkondaki bez gölgeliğe sıçrayınca mahalleli paniğe kapıldı. Çevredeki vatandaşların söndürmeye çalıştığı yangında ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler diğer katlara ulaşmadan söndürme çalışması başlattı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında yanan mobilyalar kullanılamaz hale geldi. - ANTALYA