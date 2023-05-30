Balkon camlarını temizlerken düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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Balkon camlarını temizlerken düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada

Balkon camlarını temizlerken düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada

30.05.2023 20:44

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 48 yaşındaki Şerife Soysal, temizlik yapmaya gittiği 3. kattaki dairenin balkon camlarını temizlerken yere düşerek hayatını kaybetti. Feci olay bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Balkon camlarını temizlerken düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kameradaFeci olay saniye saniye kameralara yansıdı
KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 48 yaşındaki Şerife Soysal, temizlik yapmaya gittiği 3. kattaki dairenin balkon camlarını temizlerken yere düşerek hayatını kaybetti. Feci olay bölgedeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Olay, İzmit Kozluk Mahallesi Orduevi Sokak üzerindeki 7 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şerife Soysal temizlik yapmak için 3. kattaki daireye gitti. Soysal, balkon camlarını sildiği esnada bir anda aşağıda bulunan beton zemine düştü. Soysal'ı hareketsiz şekilde yerde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri adrese sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Şerife Soysal'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Soysal'ın cansız bedeni morga kaldırıldı. Polis ekipleri ise bölgede güvenlik önlemleri alırken olayın yaşandığı balkonda ve sokakta incelemelerde bulundu. Evli ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Şerife Soysal'ın talihsiz düşme anları anbean bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balkon camlarını temizlerken düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Balkon camlarını temizlerken düşerek feci şekilde can verdi... O anlar kamerada - Son Dakika
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