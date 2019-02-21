Son Dakika Haberleri: Balkon Demiri Hırsızları Yakalandı

Balkon Demiri Hırsızları Yakalandı

40 dakika önce

MALATYA'da kullanılmayan vagon fabrikasındaki lojmanlardan demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Balkon Demiri Hırsızları Yakalandı, System.String[]
MALATYA'da kullanılmayan vagon fabrikasındaki lojmanlardan demir hırsızlığı yapan 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Görgü Mahallesi'nde boş vagon fabrikasına ait lojmanlarda demir hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Olay yerine giden ekipler yaptıkları araştırmada lojmanlardaki balkon demirlerini M.Y.A. ile M.Ş.'nin çaldıklarını belirledi. İki şüphelinin adreslerini tespit eden ekipler düzenledikleri operasyonla M.Y.A. ile M.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

- Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:47 Kaynak: DHA

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