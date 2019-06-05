Balkon demirinin korkuluklarına başı sıkışan çocuk kurtarıldı
31 dakika önce
ADIYAMAN'da, balkonda oyun oynarken başı korkuluklara sıkışan 5 yaşındaki Muhammet Salih Ergün, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 08:11 Kaynak: DHA
ADIYAMAN'da, balkonda oyun oynarken başı korkuluklara sıkışan 5 yaşındaki Muhammet Salih Ergün
, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Oktay Ergün'e ait tek katlı evin balkonunda oyun oynayan küçük Muhammet'in başı korkuluklara sıkıştı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan yakınların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından Ergün, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yakınları Ergün'ü kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
- Adıyaman
Mahalle sakinleri hırsızlık yaparken yakalanan zanlıya meydan dayağı attı
Midibüs ile demir korkulukların arasında kalıp, ağır yaralandı
Otobüsün çarptığı adam bariyerlerde sıkıştı
Deniz Akkaya, annesinin cenazesinde Binali Yıldırım'a tepki gösterilmesiyle ilgili açıklama yaptı!