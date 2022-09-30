BALKON DEMİRLERİNE ÇIKAN ANNELERİNİN ATLAMAMASI İÇİN BACAĞINA SARILDILAR - Son Dakika
Üye Girişi

BALKON DEMİRLERİNE ÇIKAN ANNELERİNİN ATLAMAMASI İÇİN BACAĞINA SARILDILAR

30.09.2022 13:20

ADANA'da kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğunun gözü önünde balkon korkuluklarına çıkarak, atlamaya kalkıştı.

ADANA'da kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğunun gözü önünde balkon korkuluklarına çıkarak, atlamaya kalkıştı. Çocuklar, annelerini bacağına sarılarak engellemeye çalışırken, o anları çevredeki bir kişi cep telefonuyla kaydetti.

Olay, Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde 12 katlı bir apartmanın 10'uncu katında oturan kimliği öğrenilemeyen bir kadın, 3 çocuğun gözü önünde balkon demirlerinden sarkıp, atlamaya kalkıştı. Çocuklarının ise komşular tarafından 'Anne yeter' diye bağırdığı duyuldu. Çocuklar daha sonra annelerini engellemek için bacaklarına sarıldı. Bu anlar ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Bir süre vücudunun yarısını korkuluklardan sarkıtan kadın, evdeki başka bir kişi tarafından ikna edilerek, indirildi. (DHA)

YORUMLAR
500
Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor Cıbıltepe Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
Kaynak: DHA

Sarıçam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALKON DEMİRLERİNE ÇIKAN ANNELERİNİN ATLAMAMASI İÇİN BACAĞINA SARILDILAR - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:13 Kadın futbolcu Alisha Lehmann'ın kalçalarına zum yapılmış videoyu paylaşan sunucuya Douglas Luiz'den sert tepki: Saygı nedir öğrenememişsin
20:08 Kocaeli'de kontrolden çıkan tır akaryakıt istasyonuna daldı, faciadan kıl payı dönüldü
18:48 KOM'dan suç örgütlerine karşı "Müsilaj 2" operasyonu: 236 şüpheli tutuklandı, çok sayıda silah ele geçirildi
19:07 Yangın çıkan apartmanda kediler için daireye giren itfaiye erinin, "halılarınız biraz battı, hakkınızı helal edin" sözlerine beklenmedik cevap
19:10 ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosu kaldırmasına bir tepki de KKTC'den: Ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz
19:10 NATO'dan Rusya'nın ilhak kararı hakkında ilk açıklama: Asla tanımayacağız
18:27 Fortuna Sittard oyuncularına prim verdiği iddia edilen Burak Yılmaz'dan çok sert sözler: Çok utanç verici, bunların hepsi yalan
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 20:25:30. #1.12#
SON DAKİKA: BALKON DEMİRLERİNE ÇIKAN ANNELERİNİN ATLAMAMASI İÇİN BACAĞINA SARILDILAR - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement