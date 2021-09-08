BALKON DUVARI YIKILINCA AŞAĞI DÜŞTÜLER - Son Dakika

KARABÜK'te, 3 katlı bir binanın en üst katındaki balkonun duvarının yıkılması sonucu 6 metre yükseklikten düşen 2 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Yılmaz Caddesi'nde bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. 3 katlı binanın en üst katında yaslandıkları balkonun duvarı yıkılması sonucu Mustafa A. (41) ile Olcay A.Y. (17) 6 metre yükseklikten aşağıya düşerek yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.