Son Dakika Haberleri: Balkon faciasında yaralanan baba hayatını kaybetti
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Balkon faciasında yaralanan baba hayatını kaybetti

1 saat önce

Beyoğlu'nda geçtiğimiz ay balkon çökmesi sonrası yaralanan ve 24 gündür yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren baba M. Gabri Gök hayatını kaybetti.

Balkon faciasında yaralanan baba hayatını kaybetti, System.String[]
Beyoğlu'nda geçtiğimiz ay balkon çökmesi sonrası yaralanan ve 24 gündür yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren baba M. Gabri Gök hayatını kaybetti.

Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesinde 10 Haziran günü 3 katlı binanın birinci katındaki balkon henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüştü. Çöken balkonda oturan baba ve 3 tane çocuğu ile yardıma gelen bir kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralanmıştı. 24 gündür yoğum bakımda yaşam mücadelesi veren baba M. Gabri Gök hayatını kaybetti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 04:31 Kaynak: İHA
Beyoğlu, Güncel
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