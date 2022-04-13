Balkon Film'den "Üç Yol" filmine ilişkin açıklama - Son Dakika
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Balkon Film'den "Üç Yol" filmine ilişkin açıklama

13.04.2022 09:55
Balkon Film'den "Üç Yol" filmine ilişkin açıklama

Balkon Sanat ve Yapımcılık, 2013 yılında vizyona giren "Üç Yol" filminin dağıtımı konusunda basın açıklamasında bulundu.

Balkon Sanat ve Yapımcılık, 2013 yılında vizyona giren "Üç Yol" filminin dağıtımı konusunda basın açıklamasında bulundu.

Açıklamada, filmin dağıtımcılığını o dönem Pinema Film'in üstlendiği, fakat resmi sözleşmede sonradan ortaya çıkan Pinemart adlı farklı bir firmanın dağıtımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Söz konusu firmanın dağıtımı özensiz bir şekilde yapıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"5 yıldan fazla emek verdiğimiz filmin seyirci ile sağlıklı bir şekilde buluşmasını teşvik etmek şöyle dursun adeta engelleyici hamlelerde bulunmuştu. Yetmediği gibi filmin vizyondan elde ettiği 15 bin lira gelire de o tarihte gündemde olmayan ve sözleşmemizde yer almayan 'sanal gösterim bedeli' adı altında bir bahane üreterek el koymuştu. Açtığımız dava zor da olsa 9 yıl sonra nihayet 3 Mart'ta kesin olarak sonuçlandı ve Mahkeme Pinema'nın borcumuzu faiziyle ödemesine hükmetti."

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Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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