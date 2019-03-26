Balkon, Teras ve Hobi Bahçeleri 49 Bin Lira İçin Yarışacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması"na başvurular 1 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği "En Güzel Bahçe, Balkon, Teras ve Hobi Bahçesi Yarışması"na başvurular 1 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Toplam 49 bin lira ödül dağıtılacak yarışmaya bu yıl En Güzel Teras kategorisi de eklendi.



Antalya'da en güzel bahçe ve balkon heyecanı başlıyor. Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel'in, Antalya da yeşil dokuyu çoğaltmak, görsel kalitesi yüksek kentsel mekanlar oluşturmak, çevreyi güzelleştirmek, sürdürülebilir, yeşille bütünleşmiş yaşam alanları oluşturmak amacıyla dört yıl önce başlattığı En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması'na başvuru tarihleri belli oldu.



En Güzel Teras da eklendi



Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu ilçelerini kapsayan, en güzel balkon, konut bahçesi, apartman bahçesi, site bahçesi, iş yeri bahçesi, teras ve hobi bahçesi kategorilerinden oluşan yarışmanın başvuruları 1 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü'ne elden yapılacak.



Toplam 49 bin lira ödül



4. En Güzel Bahçe Balkon ve Hobi Bahçesi Yarışması'nda her bir kategori için birinciye 4 bin TL, ikinciye 2 bin TL, üçüncüye ise 1000 TL para ödülü verilecek. Toplam 49 bin TL ödül dağıtılacak. 6-17 Mayıs tarihlerinde başvuruların değerlendirilmesinin ardından 30 Mayıs'a sonuçlar açıklanacak. Ödül töreni 12 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.



Seçici Kurul



Yarışmanın seçici kurulu; Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Üniversitesi, TMMOB Peyzaj Mimarları Odası, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Antalya Kent Konseyi, Antalya Süs Bitkileri ve Mamülleri İhracatçıları Birliği, Antepe İnşaat ve Ticaret A.Ş'den oluşuyor. - ANTALYA

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