Balkona çağırdığı torunlarına bayram şekeri attı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da yaşayan Cuma Kaya (68), sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan torunlarına bayram sürprizi yaptı. Kaya, evlerinin önüne giderek balkona çıkmalarını istediği torunlarına şeker attı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzerine verilen izin saatinde evden çıkan Cuma Kaya, torunlarını görmek için Şehitlik Mahallesi'ne gitti. Evlerinin önüne geldiğinde de torunlarını cep telefonluyla arayıp balkona çağırdı. Kaya, balkona çıkan torunlarına şeker attı.

Cuma Kaya, daha önce torunlarının gerçekleştirdiği bayram ziyaretini, bu yıl kendisinin yaptığını anlatarak, "Yıllardır torunlarım evime gelip bayramımı kutlardı. Ancak bu yıl salgın var. Ben de onları ziyarete geldim. Tabi risk açısından eve girmedim ve bahçeden uzaktan bayramlaştım. Onlara şeker attım. Mutlu oldular. Umuyorum bu salgın biter ve yeniden kucaklaşacağımız bayramlar yaşarız" dedi.

BALKONDAN BALKONA BAYRAMLAŞTILAR

Kent genelindeki çoğu vatandaş da evlerinin balkonuna çıkıp komşularıyla uzaktan bayramlaştı. Vatandaşlar, uzaktan da olsa bayram kültürünü sürdürdüklerini söyledi.