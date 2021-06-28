Balkona çıkan bebek korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Avcılar'da Mustafa Kemal Mahallesi'nde, binanın dördüncü katındaki balkona çıkan 1 yaşındaki bebek, korkuluklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü öğle saatlerinde Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demet Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya'da çalışıp, Avcılar'a yerleşen çift, kayınbaba Polat Irmak'ın evinde yaşamaya başladı. İki çocuğu olan ailenin en küçük kızı Lina, balkona çıkıp dışarıyı seyretmeye başladı. Çocuk bir süre sonra balkonun korkuluklarından bahçeye düştü. 1 yaşındaki bebeğin düştüğünü fark eden komşuları bağırmaya başladı. Aşağı inen minik kızın dedesi Polat Irmak, kanlar içinde kalan torununu kendisine ait araçla yakındaki bir hastaneye götürdü.

1 yaşındaki kıza ilk müdahale burada yapıldı ancak durumunun ağır olması nedeniyle Lina Akbayin, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı minik Lina, kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden minik kızın cenazesi Tunceli'ye götürülerek toprağa verildi. - İSTANBUL