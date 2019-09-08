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Balkona düşen yavru kuşa gözü gibi bakıyor

1 saat önce

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, balkonuna düşen yavru kuşa gözü gibi bakıyor.

Balkona düşen yavru kuşa gözü gibi bakıyor, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, balkonuna düşen yavru kuşa gözü gibi bakıyor.


Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Muhammet Ali Kılınç, sabah uyandığında evlerinin balkonunda yavru bir kuş gördü. Kuşu doğaya bırakmaya kıyamayan Kılınç, kartondan yaptığı evde kuşu beslemeye başladı. Yaptığı mamayı şırınga ile kuşa yediren Kılınç'ın bu davranışı, çevresindekilerden takdir topladı.


Muhammet Ali Kılınç, "Sabah uyandığımızda kuşu balkonumuzda bulduk. Annesini bulamadığımız için beslemeye karar verdik. Yaptığımız mamayla kuşu beslemeye başladık. İnternetten araştırarak mamasını yaptık. Kuşa, kartondan da mini bir ev yaptık" dedi. - KAYSERİ

Muhammet Ali, Kayseri, Develi, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:35 Kaynak: İHA
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