Balkona duvar örerken dengesini yitirip beton zemine düşen adam yaşamını yitirdi - Son Dakika

Saat 11.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 206/32 sokakta bulunan binada meydana gelen olayda, iddiaya göre dört katlı binanın birinci katında bulunan balkona duvar ören Kemal Demir (61) bir anda dengesini kaybederek beton zemine düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Demir'in düştüğünü gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından, kafa üstü düştüğü öğrenilen talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Birinci kattan beton zemine düşerek hayatını kaybeden Kemal Demir'in yakınları, sinir krizi geçirdi. Demir'in çok sayıda yakını olay yerine gelerek cenazeyi almaya çalışırken, polis bölgede güvenlik önlemi aldı. Demir'in cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.