Balkona gerilen file güvercinlerin sonu oldu

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan bir evin balkonuna gerilen fileye takılarak ölen iki güvercin günlerdir asılı duruyor.



Beylikova ilçesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde bulunan emniyet lojmanlarında bulunan bir apartmandaki balkona, güvercinlerin girmemesi için file gerildi. Bazı ince filelerden geçmek isteyen güvercinler takıldıkları yerden geri çıkamadı. Boğularak öldüğü düşünülen iki güvercin ise günlerdir filelere asılı vaziyette duruyor. Merkezde olması nedeniyle çocukların da gördüğü güvercinler bulunduğu yerden alınmıyor. Duruma tepki gösteren bazı hayvanseverler ise filelerin bulundukları balkonlardan kaldırılmasını istiyor. - ESKİŞEHİR