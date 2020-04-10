Balkona sıkışan kumruyu itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

ANTALYA'da, 4 katlı binanın 3'üncü katında panjur ile balkon camı arasına sıkışan kumru yavrusu, itfaiye ekibinin 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. Kanadı yaralı kuş, hayvan barınağına teslim edildi.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 569 sokakta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında, sahibinin yurt dışında olduğu dairenin balkon camı ile panjuru arasında kumru yavrusu olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından gelen polis ve itfaiye ekipleri, kuşu kurtarmak için harekete geçti. Olay yerine sevk edilen merdivenli iki itfaiye aracı, zeminin düzgün olmaması ve alanın dar olması nedeniyle kuşun bulunduğu balkona ulaşamadı. Bunun üzerine 50 metrelik başka bir itfaiye aracı istendi.Yaklaşık 1,5 sat süren operasyon sonucu yaralı kuş, bulunduğu yerden çıkartıldı. Genel sağlık durumu iyi olan, kanadında yarası bulunan yavru kuş, itfaiye tarafından hayvan barınağına götürülerek, teslim edildi.