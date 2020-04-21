Balkonda 23 Nisan coşkusu - Son Dakika

Balkonda 23 Nisan coşkusu

İZMİR - İzmir Gaziemir'de korona virüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyen üç öğrenci, evlerinin balkonundan kendilerinin hazırladığı pankartlarla 23 Nisan coşkusu yaşadı.

İzmir'in Gaziemir ilçesine bağlı Irmak Mahallesi Zeytin Park Sitesi'nde oturan Nehir Nalbantoğlu (8), Yankı Karaca ve Can Şensoy isimli öğrenciler, korona virüs tedbirleri kapsamında okula gidemeyince evlerinin balkonundan erken 23 Nisan coşkusu yaşadı. Kendi hazırladıkları pankart ve Türk bayraklarını balkonlarına asan üç öğretmen çocuğu, bir yandan müzik çalarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 100. yılını kutladı.