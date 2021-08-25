Balkonda 40 kök kenevir yetiştirmiş - Son Dakika

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - TEKİRDAĞ

Saksılar içerisine ekilmiş boyları 10 santim ila 80 santim arasında değişen toplam 40 kök Hint keneviri bitkisi ele geçiren polis ekipleri kenevir bitkilerine el koydu. Polis ekipleri H.A. adlı ev sahibini yakalamak için çalışma başlattı.

Tekirdağ 'da bir eve baskın düzenleyen polis ekipleri evin balkonunda saksılar içerisinde yetiştirilen kenevir bitkisi ele geçirdi.

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