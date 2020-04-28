Balkonda aç kalan köpeğe itfaiye merdiveni ile yiyecek (2) - Son Dakika

Balkonda aç kalan köpeğe itfaiye merdiveni ile yiyecek (2)

KÖPEK BARINAĞA ALINDI

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, bir evin balkonunda aç ve susuz kalan köpeğin durumuyla ilgili, Çınarcık Belediyesi'nce açıklama yapıldı. Çınarcık Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Birimi ekiplerince yapılan açıklamada, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu gereğince, belediyenin, sahipli hayvanları toplama yetkisinin bulunmadığını ancak komşulardan edinilen bilgilere göre köpeğin sahibinin 4- 5 gün önce Irak'a gitmesi ve köpeğe bu süreçte bakılamaması üzerine yetkililere danışılarak hayvanın, sahibine ulaşılıncaya kadar bakımının yapılması için Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildiği kaydedildi. Ayrıca, belediyenin resmi sosyal hesabı üzerinden yapılan açıklamada, köpeğin sahibinin bulunması adına araştırma başlatıldığı da bildirildi.