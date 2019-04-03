Balkonda Ağa Takılan Güvercin Kurtarıldı
30 dakika önce
ÇORUM'da apartman dairesinde balkona gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ÇORUM'da apartman dairesinde balkona gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cengiz Topel
Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında balkona gerilen ağa güvercin takıldı. Kimsenin olmadığı evde güvercini fark eden çevredeki bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bildirilen adrese gelen ekipler merdivenle balkon hizasına kadar çıkarak, ağa takılan güvercini kurtardı. Bacağında kırık tespit edilen güvercin, veterinere götülerek tedaviye alındı.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:50 Kaynak: DHA
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