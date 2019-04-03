Son Dakika Haberleri: Balkonda Ağa Takılan Güvercin Kurtarıldı

Balkonda Ağa Takılan Güvercin Kurtarıldı

1 saat önce

ÇORUM'da apartman dairesinde balkona gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Balkonda Ağa Takılan Güvercin Kurtarıldı, System.String[]
ÇORUM'da apartman dairesinde balkona gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında balkona gerilen ağa güvercin takıldı. Kimsenin olmadığı evde güvercini fark eden çevredeki bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bildirilen adrese gelen ekipler merdivenle balkon hizasına kadar çıkarak, ağa takılan güvercini kurtardı. Bacağında kırık tespit edilen güvercin, veterinere götülerek tedaviye alındı. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:48 Kaynak: DHA

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