Balkonda Ağa Takılan Güvercin Kurtarıldı
1 saat önce
ÇORUM'da apartman dairesinde balkona gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
ÇORUM'da apartman dairesinde balkona gerilen ağa takılan güvercin, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Cengiz Topel Caddesi'ndeki bir apartmanın 3'üncü katında balkona gerilen ağa güvercin takıldı. Kimsenin olmadığı evde güvercini fark eden çevredeki bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bildirilen adrese gelen ekipler merdivenle balkon hizasına kadar çıkarak, ağa takılan güvercini kurtardı. Bacağında kırık tespit edilen güvercin, veterinere götülerek tedaviye alındı. - Çorum
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:48 Kaynak: DHA
Son Dakika! AK Parti'den, İmamoğlu'nun Sözlerine Tepki: Bu Sürecin Durdurulmasını Neye Dayanarak İstiyor?
Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'nın 194-225 Bin Kişi Aralığında İstihdam Oluşturması Bekleniyor
Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'a 25 Yıl Önce Çekilen Fotoğrafı Gösterdi
Ekrem İmamoğlu: Mazbatamızı Talep Ediyorum