Balkonda annesini alıkoyan şahıs, herkese ecel terleri döktürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Balkonda annesini alıkoyan şahıs, herkese ecel terleri döktürdü

17.10.2022 14:42

- Balkonda annesini alıkoyan şahıs, herkese ecel terleri döktürdü Balkonda üstü çıplak şekilde annesini alıkoyan şahıs, Antalya polisini harekete geçirdi Elindeki eşyaları aşağı atan şahıs, özel hareket polisinin daireye girmesiyle alt kata inip, şişme yatağa atladı Antalya'nın Konyaaltı...

- Balkonda annesini alıkoyan şahıs, herkese ecel terleri döktürdü

Balkonda üstü çıplak şekilde annesini alıkoyan şahıs, Antalya polisini harekete geçirdi

Elindeki eşyaları aşağı atan şahıs, özel hareket polisinin daireye girmesiyle alt kata inip, şişme yatağa atladı

ANTALYA - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde annesini 2. katta balkonda alıkoyup, aşağıya eşyalar atan şahıs, polis ekiplerini harekete geçirdi. Özel harekatın daireye girmesiyle birinci kata inen şahıs, itfaiyenin şişme yatağına atladı ve gözaltına alındı.

Hurma Mahallesi 272 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan Emrah Ç.'nin (40), annesini darp ettiği ve aşağıya atmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan Emrah Ç., annesi V.Ç.'yi balkonda alıkoyarak, kitap, telefon, kredi kartları ve bir miktar parasını aşağıya attı. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir doktorluk mesleğini yapamadığı öğrenilen Emrah Ç., zaman zaman balkon demirlerinden aşağıya sarktı. Yaklaşık 3 saat balkonda etrafındakilere FETÖ aleyhinde sözler sarf edip, annesine hakaretler eden şahıs bir türlü ekiplerin ikna çabalarına cevap vermedi.

Hem kendi hem annesinin telefonunu balkon demirlerine vurup kıran Emrah Ç. için özel harekat ekiplerinden destek istendi. Özel harekat polisinin son görev yerinin Diyarbakır olduğunu söylemesi üzerine şahıs, "Oranın en sevdiğin şeyi ney' diye sorması üzerine polis, 'ciğer' cevabını verdi. Bunun üzerine şahıs, "Bırak abi dalga mı geçiyorsun" dedi. Şahsın ikna çabalarına cevap vermemesi üzerine eve girilmeye karar verildi. Anne V.Ç. ise uzun süredir balkonda olduğunu ve bir şeyler yapılmasını istedi. Bir süredir mahallede bu tür davranışlar sergileyen Emrah Ç.'ye bazı vatandaşlar da tepki gösterdi.

Özel harekat polisleri kalkan ve koçbaşı ile binaya girdi. Özel harekat ekiplerinin kapıyı açması üzerine Emrah Ç., 2. kat balkonundan 1. kat penceresine indi. Burada da bir süre bekleyen Emrah Ç., ardından ekiplerin ikna etmesi üzerine üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandasının üzerine atladı. Gözaltına alınan Emrah Ç., saatlerdir zorluk çıkardığı annesinden tişörtünü istedi. Binadan çıkarılan şahıs polis merkezine götürüldü. Anne V.Ç. ise sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Bir hayli bitkin olduğu görülen anne V.Ç., "Eşinden boşandı. Doktordu. Son durumunu bilmiyorum" dedi.

YORUMLAR
500
Annesini rehin alan kişi 2 saatlik çalışmayla ikna edildi Annesini rehin alan kişi 2 saatlik çalışmayla ikna edildi Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin lüks sitenin balkonunda yaptıkları yürekleri ağza getirdi Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen gencin lüks sitenin balkonunda yaptıkları yürekleri ağza getirdi
Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkonda annesini alıkoyan şahıs, herkese ecel terleri döktürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:11 Sivasspor, sahasında Giresunspor'u 3-0 mağlup etti
22:03 Fenerbahçe, deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup etti
21:46 Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı konuştu: Türkiye'ye karşı hiçbir şey yapamıyoruz
21:32 Fenerbahçe karşılaşmasının oynandığı esnada Ahmet Çakar'dan olay paylaşım: Çok tehlikelisin
20:46 Batshuayi, Fenerbahçe'de ilki yaşadı! "Gol atamaz" denilen maçta fileleri havalandırdı
20:21 Sevgilisiyle anlaşan anne, 2 çocuğunu kaçırıp babalarından fidye talep etti
20:17 Maden şehitlerinden geriye kalan fotoğraf hikayesiyle yürek parçaladı
20:14 Belediye Meclisi'nde şaka gibi olay! CHP'li üyenin sözleri toplantının gündemine oturdu
19:50 Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan tatilcileri tur teknesi personeli kurtardı! O anlar kamerada
19:52 Başörtüsü düzenlemesine ilişkin taslak metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2022 22:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: Balkonda annesini alıkoyan şahıs, herkese ecel terleri döktürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement