Son dakika haber! Balkonda annesini alıkoyup polise ecel terleri döktüren şahsa, 7 günlük ev hapsi - Son Dakika
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Son dakika haber! Balkonda annesini alıkoyup polise ecel terleri döktüren şahsa, 7 günlük ev hapsi

18.10.2022 15:12

Son dakika haber... Balkonda annesini alıkoyup polise ecel terleri döktüren şahsa, 7 günlük ev hapsiANTALYA Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, annesini 2. kat balkonda alıkoyup, aşağıya eşyalar atan şahsa 7 gün ev hapsi verildi.

Balkonda annesini alıkoyup polise ecel terleri döktüren şahsa, 7 günlük ev hapsi

ANTALYA Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde, annesini 2. kat balkonda alıkoyup, aşağıya eşyalar atan şahsa 7 gün ev hapsi verildi.

Dün sabah saatlerinde Hurma Mahallesi 272 Sokak'ta 4 katlı bir apartmanın 2. katında yaşayan Emrah Ç.'nin (40), annesini darp ettiği ve aşağıya atmaya çalıştığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekiplerine kapıyı açmayan Emrah Ç., annesi V.Ç.'yi balkonda alıkoyarak, kitap, telefon, kredi kartları ve bir miktar parasını aşağıya attı. Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle bir süredir doktorluk mesleğini yapamadığı öğrenilen Emrah Ç., zaman zaman balkon demirlerinden aşağıya sarktı. Şahsın ikna çabalarına cevap vermemesi üzerine özel harekat polisleri kalkan ve koçbaşı ile binaya girdi. Özel harekat ekiplerinin kapıyı açması üzerine Emrah Ç., 2. kat balkonundan 1. kat penceresine indi. Burada da bir süre bekleyen Emrah Ç., ardından ekiplerin ikna etmesi üzerine üst kata çıkamayınca kendisini itfaiyenin şişme brandasının üzerine atladı. Gözaltına alınan Emrah Ç., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Emrah Ç, emniyetteki işlemlerinin ardından annesinin, hürriyetini kısıtlama ve yaralaması adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan Emrah Ç.'ye 7 gün ev hapsi verilirken, anne V.Ç'nin oğlundan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Annenin ise oğluyla aynı evde yaşamadığı belirtildi.

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Kaynak: İHA

Münir Karaloğlu, Konyaaltı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Balkonda annesini alıkoyup polise ecel terleri döktüren şahsa, 7 günlük ev hapsi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! Balkonda annesini alıkoyup polise ecel terleri döktüren şahsa, 7 günlük ev hapsi - Son Dakika
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