Balkonda arkadaşıyla görüntülü konuşurken, kameradan motosikletinin çalındığını gördü - Son Dakika
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Balkonda arkadaşıyla görüntülü konuşurken, kameradan motosikletinin çalındığını gördü

13.06.2022 22:26

Tekirdağ'da bir vatandaş, evinin balkonunda arkadaşıyla görüntülü konuşurken telefonun ön kamerasından kısa süre önce park ettiği motosikletinin çalındığını gördü. Motoru çalınan kişi, hırsızların peşinden gitse de yakalamayı başaramadı. Bu esnada tesadüfen polis aracını gören hırsızlar, motoru bırakıp kaçınca mağdur vatandaş motosikletine kavuştu.

Çorlu ilçesinde evinin balkonunda arkadaşıyla görüntülü konuşan Zeki Sertbaş, hırsızlar tarafından park halindeki motosikletinin çalındığını telefonunun ön kamerasından gördü. Sertbaş, talihsiz tesadüf üzerine görüntülü aramayı sonlandırarak, imdat çığlığı attı. Zeki Sertbaş ve arkadaşları, peşine düştükleri hırsızların izini kaybetti.

Balkonda arkadaşıyla görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını ön kameradan gördü

POLİSİ GÖRÜNCE BIRAKIP KAÇTILAR

Motosikleti yürüterek çaldığı iddia edilen şüpheliler, yaklaşık 500 metre sonra Cemaliye Mahallesi Acı Çeşme Sokak üzerinde tesadüfen devriye görevi yürüten polis aracını görünce motosikleti bırakıp kaçtı. Polis tarafından plakadan araç sahibine ulaşılınca motosikletin çalındığı ortaya çıktı.

Balkonda arkadaşıyla görüntülü konuşurken motosikletinin çalındığını ön kameradan gördü

"KAÇIRILDIĞINI ÖN KAMERADAN GÖRDÜK"

Polise minnettar olduklarını ifade eden Zeki Sertbaş, "Görüntülü konuşma yapıyorduk ve bu sırada telefonunun ön kamerasından motosikletin kaçırıldığını gördük. Hemen peşine düştük ama izlerini kaybettik. Sonra telefon gelince polisin motoru kurtardığını duyduk. Allah razı olsun polisimizden. Onlar bizim canımız, ciğerimiz, hepsine minnettarız" diye konuştu.

Motosiklet sahibine teslim edilirken, olaya karışan hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balkonda arkadaşıyla görüntülü konuşurken, kameradan motosikletinin çalındığını gördü - Son Dakika

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