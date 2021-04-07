"Balkonda Bahar Var" projesine Aliağalılardan yoğun ilgi - Son Dakika

Aliağa Belediyesinin başlattığı "Balkonda Çiçek Var" projesine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, projenin açıkladığı andan itibaren 9 saat içerisinde internet üzerinden 6 bin 500 vatandaş 13 bin çiçek talebinde bulundu

Aliağa Belediyesi, "Balkonda Çiçek Var" adını verdiği projeyle Aliağalı vatandaşlara çiçek dağıtıyor. Alaiğa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın sosyal medya üzerinden "Çiçek gibi Aliağa" mottosuyla duyuruyu yapmasının ardından, https://bahar.aliaga.bel.tr internet sitesine akın eden 6 bin 500 vatandaş, ilk 9 saat içerisinde 13 bin çiçek talebinde bulundu.

Balkonlar çiçeklerle renklenecek

Bununla birlikte vatandaşlar; Aliağa Belediyesi Ana Hizmet Binası Hilal Masa, Belediye Ek Hizmet Binası, Aliağa Gençlik Merkezi, Yeni Mahalle Çarşamba Pazaryeri, Aliağa Belediyesi Yeni Şakran Hizmet Birimi ve Aliağa Belediyesi Helvacı Hizmet Birimindeki Başvuru Noktalarında form doldurarak çiçek talep edebilecek.

Ayrıca, evinden çıkamayacak durumda olan vatandaşlar da, Alo 153 Hilal Masa hattını arayarak ya da 0530 277 2222 No'lu Hilal Masa Mesaj hattına Whatsapp/Bip ve Telegram'dan mesaj göndererek çiçek talebinde bulunabiliyor.

Proje kapsamında ilk etapta 10 bin balkon için 20 bin çiçek dağıtımı yapılacağı bildirilirken, 10 bin adet Sarmaşık Sardunya, Sarkık Petunya ve Bodrum Papatyası türlerinden vatandaşlar iki tür talep edebilecek. Hazırlanan çiçek setinde ayrıca, balkon saksısı ve 10 litrelik toprak özel proje çantası da verilecek. Aliağa Belediyesi ekipleri çiçekleri ve "Balkonda Bahar var" setini vatandaşların kapılarına kadar götürecek. - İZMİR