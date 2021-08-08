Üye Girişi
Balkonda buldukları yavru serçe "Minnoş"u yanlarından ayırmıyorlar - Son Dakika

Balkonda buldukları yavru serçe "Minnoş"u yanlarından ayırmıyorlar

08.08.2021 14:36

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan Kubilay İpek ve ailesi, evde baktıkları dönemde yaşadığı talihsiz kaza sonucu uçamayan yavru serçe "Minnoş"a yaklaşık 1,5 yıldır bakıyor.

İstanbul'un Pendik ilçesinde yaşayan Kubilay İpek ve ailesi, evde baktıkları dönemde yaşadığı talihsiz kaza sonucu uçamayan yavru serçe "Minnoş"a yaklaşık 1,5 yıldır bakıyor.

Pendik'te oturdukları dairenin balkonunda buldukları yavru serçenin annesinin olmadığını ve uçamadığını fark eden İpek ailesi, kuşu büyütüp doğaya salmak amacıyla bir süre evlerine aldı.

"Minnoş" adını verdikleri kuşa bakan aile, yavru serçenin birkaç ay sonra uçmaya başladığı dönemde evde geçirdiği kaza sonucu engelli kalmasıyla büyük üzüntü yaşadı.

Veterinerin "yaşamaz" cevabına rağmen umudunu kaybetmeyen İpek ailesi, aylarca damlalıkla besledikleri "Minnoş"u yanından ayırmıyor.

Yürümekte güçlük çeken ve uçamayan kuşu 1,5 yıldır gittikleri her yere götüren aile, yaşadığı sürece serçeye en iyi şekilde bakmak istiyor.

Tatil yapmak için Kocaeli'nin Kandıra ilçesine gelen ve "Minnoş"u da yanında getiren Kubilay İpek, AA muhabirine, eşinin "yaşamaz" denilen "Minnoş"a çok üzülüp ağladığını, "Ölecekse de aç susuz ölmesin." düşüncesiyle aylarca onu damlalıkla beslediğini anlattı.

Serçeyi yanlarından ayıramadıklarını, o nedenle birlikte tatile çıktıklarını anlatan İpek, "Eşim bırakmadı, 'Ne olursa olsun ümidim var, belki de bir gün uçacak.' dedi. Geceleri onunla uyudu, besledi. Minnoş, ufak ufak ayaklanmaya, yürümeye başladı. Yürüyor ama tökezleyerek. 'Uçmayı da başarır.' dedik ama yaklaşık 1,5 yıldır Minnoş bizimle fakat uçmayı başaramadı. Tam yürüyemese de en azından ufak ufak zıplayarak istediği yere gidebiliyor. Bizimle mutlu şu anda." diye konuştu.

İpek, "Minnoş"a çok bağımlı olduklarını dile getirerek, "Yaşadığımız sürece bizimle yaşayacak, o yaşadığı sürece biz onunla yaşayacağız. Onu çok seviyoruz." dedi.

Eşi ve çocuklarının tatil için memleketleri Adana'ya gittiğini, "Minnoş"un kendisiyle kaldığını, fırsat bulunca onu da alıp denize gittiğini aktaran İpek, "Nereye gitsek evde tek bırakamıyoruz. Yakınlarımız var ama aklımız kalır diye bırakamıyoruz. Nereye gitsem benimle." ifadelerini kullandı.

"Minnoş"u evde serbest bırakıp sürekli bahçeye çıkardıklarını anlatan İpek, şunları kaydetti:

"Kafes hayvanı değil, kafese koyduğumuzda bağırıyor. Boş zamanlarımızı, kendimize ayırdığımız zaman kadar ona ayırmaya çalışıyoruz. Bir parçamız, ailenin bir bireyi. Görenler şaşırıyor. Gittiğimiz yere götürürüz. Deniz kenarına götürürüm, kalabalıkta ezilir korkusuyla başından ayrılamıyorum. Bize yol arkadaşı oldu ve devam edecek. Ömrü ne kadar sürerse o yolu onunla gideceğiz."

Balkonda buldukları yavru serçe Minnoş u yanlarından ayırmıyorlar
Balkonda buldukları yavru serçe Minnoş u yanlarından ayırmıyorlar
Balkonda buldukları yavru serçe Minnoş u yanlarından ayırmıyorlar
Balkonda buldukları yavru serçe Minnoş u yanlarından ayırmıyorlar
Balkonda buldukları yavru serçe Minnoş u yanlarından ayırmıyorlar

İstanbul, Engelli, Pendik, Tatil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balkonda buldukları yavru serçe 'Minnoş'u yanlarından ayırmıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın 15:04 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu 14:50 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü 14:46 Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 13:31 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı 13:08 Chelsea ve G.Saray efsanesi Didier Drogba, Lukaku'nun transfer haberini paylaştı Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar 12:52 Dolandırıcıların yeni kurbanı bir mühendis oldu! Arkadaşının hesabını ele geçirip 370 bin lirasını çaldılar
Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış 11:40 Futbol camiasında biten evliliklerin sebebi olmuş! Slovak model, İstanbul'da çalıştığı dönemde uslu durmamış PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı 11:15 PSG, Lionel Messi transferini duyurmak için Eyfel Kulesi'ni kiraladı

Son Dakika Haberleri
15:07 Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket
15:03 Taliban'ın Afganistan'da kurduğu egemenlik yayılmaya devam ediyor! ABD ve İngiltere bölgede yaşan vatandaşlarını uyardı: Ülkeden kaçın
14:51 Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı
14:49 İzmir'de korkunç ölüm! 21 yaşındaki Şenay erkek arkadaşıyla kaldığı otel odasında vuruldu
14:47 Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti
14:46 Talihsiz kadın, çatıda yufka açtığı sırada kırılan sandalye yüzünden 5 metreden aşağıya düştü
14:04 Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak
14:03 Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir ilk! Düzenlenen "uzay oyunları" yarışması kazananı Soyuz Takımı oldu
13:30 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı
13:17 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı Suriye'den Mardin'e toz fırtınası! İnsanlar kapı ve pencerelerini açamadı         
14:52
Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti Temsilcilerimiz Galatasaray, Trabzon ve Sivas'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti         
14:48
Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak Ömer Faruk Beyaz, yaş sınırına takıldı! Stuttgart'ta resmi maça çıkamayacak         
14:05
13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı 13 yaşında girdiği Barcelona'dan ayrılan Messi, konuşmakta zorluk yaşadı         
13:18
3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu 3'üncü kattan bina boşluğuna düştü! Yabancı uyruklu kadın, yerde kanlar içerisinde yatarken bulundu         
12:55
Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı Ümitcan Uygun'un tehditler savuran ağabeyi Erol Uygun adli kontrolle serbest bırakıldı         
11:55
CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş CHP'den bomba hamle! Kılıçdaroğlu'nun en yakınları, Mehmet Şimşek'e teklif götürmüş         
11:17
Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var Son Dakika! Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 14 kişi hayatını kaybetti, 18 yaralı var         
11:08
MHP'li Yönter'in MHP'li Yönter'in "Seviyen aynen Recep İvedik" sözleriyle sataştığı Şahan Gökbakar'dan videolu yanıt: Kimin seviyesi öyle acaba?         
11:03
Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti Eşcinsel damadın yalanı ortaya çıktı! Kayınpederinin tacizine uğradığını söylemişti         
10:55
Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi Taliban, Türk şehri Şibirgan'ın kontrolünü ele geçirdi         
10:27
Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti Motosikletlinin üzerine bile bile kırıp kaza yaptı! İki gün sonra telefon açıp yaptığı teklif pes dedirtti         
17:26
40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan 40 gündür süren çalışma sonuç verdi! Frig Vadisi'nde bulunan "Maltaş Tapınağı" gün yüzüne çıktı         
17:01
Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı Sedat Peker'in gündeminde bu kez Ümitcan Uygun var! Bomba bir iddia ortaya attı         
16:33
Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için Kenan İmirzalıoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüyor! Yangınlar için "Denize girmemize rağmen içimiz yine soğumuyor" demişti         
15:10
Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar Yasak aşkının evine balkon camı ölçüsü almak için gitti, kocasına yakalandı! Yasak aşk üçgenine Yargıtay'dan emsal karar         
11:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2021 15:16:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balkonda buldukları yavru serçe "Minnoş"u yanlarından ayırmıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement