Üye Girişi
Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş - Son Dakika

Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş

14.12.2021 12:48
Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş

ORDU'nun Altınordu ilçesinde evinin balkonunda çiçek suladığı sırada doktor Aksın Serarslan'ın başından vurulduğu olayla ilgili gözaltına alınan Lami Aydın (57), tutuklandı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde evinin balkonunda çiçek suladığı sırada doktor Aksın Serarslan'ın başından vurulduğu olayla ilgili gözaltına alınan Lami Aydın (57), tutuklandı. Atış talimi yaptığı ortaya çıkan Aydın'ın ifadesinde, "Saçmanın oradaki eve kadar gideceğine ihtimal veremedim" dediği öğrenildi.

Olay, pazar günü Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonunda çiçek sulayan özel bir hastanede görevli kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı Dr. Aksın Serarslan bir anda kanlar içerisinde kaldı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Serarslan'ın başına saçma isabet ettiği belirlendi. Kafa travması teşhisi konulan Serarslan ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan Serarslan'ın tedavisi sürüyor.

130 METRE MESAFEDE ATIŞ TALİMİPolis, evde yaptığı incelemede balkon camlarında kırıklar tespit ederken, tüfeği ateşlediği iddiasıyla Lami Aydın'ı gözaltına aldı. Aydın'ın olay yerine 130 metre mesafede tüfekle atış talimi yaptığı ortaya çıktı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Aydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 'PET ŞİŞELERE ATEŞ EDİYORDUM'Aydın, ifadesinde pet şişelere ateş ettiğini belirterek, "Ben pazar günleri Piramit mevkisinde bahçeme gider, av tüfeği ile pet şişelere ateş ederim. Olay günü hatırladığım kadarıyla araçta bulunan tüfeğimi de alarak oraya gittim. Av tüfeği ile deniz tarafına çapraz olarak havaya ateş ettim. Boztepe tarafına doğru kayalık alana da 4-5 el daha ateş ettim. Sonra evime döndüm. Gece evime gelen polisten doktorun yaralandığını öğrendim. Saçmanın oradaki eve kadar gideceğine ihtimal veremedim" dediği öğrenildi.'SANKİ SİLAH AYAĞIMIZIN DİBİNDE ATILDI'Yaşananları anlatan mahalle sakini Medine Karaca, "Biz mahalleden dört kadın arkadaşla kapının önünde oturup, tohum ayıklıyorduk. Bir anda silah sesi duyduk. Sanki silah ayağımızın dibinde atıldı. Yanımızda oturan kadın kızdı, 'Bu ne bizi vuracaksınız' dedi. Ben köpek vuruldu zannettim. Meğer doktor vurulmuş. Polisler bahçede inceleme yaptı. Silahı ateşleyeni buldular" dedi.VALİLİKTEN AÇIKLAMA Ordu Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Aksın Serarslan'ın ikametinin balkonunda bulunduğu sırada baş kısmından silahla yaralandığı belirtildi. Açıklamada, "Olay yerinde ve çevresinde bahse konu silahın ateşlenebileceği yön ve yer tespiti ile alakalı teknik cihazla çalışmalar yapılmış, olay yerine kuş uçuşu yaklaşık 130 metre mesafede bahçe içerisinde 8 adet üzerinde Slug ibareli yeşil renkli boş tüfek kartuşu bulunmuştur. Olayla ilgili yapılan çevre araştırmaları ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu; olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şahsın ikameti ve aracında yapılan aramada 1 adet Walter marka tüfek ve olay yerindeki boş kartuşlarla aynı kalibre, marka ve renkte çok sayıda fişek ele geçirilerek suç unsurlarına el konulmuştur. Şüpheli şahıs gözaltına alınmış, yapılan ilk görüşmede olay yerinde atış talimi yaptığını beyan etmiş olup, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır" denildi.

Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş
Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş
Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş
Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş

Altınordu, Silah, Pazar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akyurt Belediye Başkanı, CHP'li Neslihanoğlu'nu 12:45 Akyurt Belediye Başkanı, CHP'li Neslihanoğlu'nu "28 Şubat'ta kaç yaşındaydın?" sorusunu sorduğuna pişman etti
En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi 10:58 En son 1970 yılında görülen ve nesli tükendiği sanılan Anadolu Parsı ilk kez bu kadar yakından görüntülendi Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! 10:26 Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır 10:23 Terör örgütü elebaşı Öcalan'ın HDP'li yeğeninden skandal sözler: İstanbul da bizim için 'Kürdistan'dır Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak 10:01 Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Omicron için düğmeye bastı! Tarama modeli, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanacak Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş 09:38 Ufolarla karşılaşan pilotlar araştırıldı! Beyinleri hasar görmüş Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı 08:36 Endonezya'da 7,3 büyüklüğünde deprem sonrası tsunami uyarısı Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi 20:07 Mansur Yavaş'ıın ısrarı sonrası Melih Gökçek zırhlı aracını teslim edeceğini bildirdi

Son Dakika Haberleri
12:54 Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik
12:41 Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu
12:21 Canlı oturuma katılan yapay zeka uyardı: Savaş istemiyorsanız var olmamalıyım!
12:17 Yabancıya konut satışında rekor! Türkiye'de en fazla konut alanlar İran vatandaşları
12:09 İlk 500 Omicron vakası incelendi: Aşılar varyanta karşı ne kadar etkili?
12:01 Bilim Kurulu Üyesinden tedirgin eden açıklama! Tarih verip, ''Omicron baskın hale gelebilir'' dedi
11:56 Edirne'ye Bulgarlar, Iğdır'a Azeriler gelmişti! Van'ı da İranlılar doldurdu
11:49 Rastlantı şaşkına çevirdi! Ölümden dönen Gülçin Ergül'ün bir ay önce yayınlanan kibindeki kaza sahnesi gerçek oldu
11:47 ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı
11:41 Fransa Versay Sarayı'nın bir kısmı BAE'ye satıyor! 50 milyon dolarlık yatırımla otel yapılacak
Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik Yeni araştırma: Gençlerin en büyük derdi gelecek kaygısı ve işsizlik         
12:54
Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı Dünyanın gündemine oturdu! Brezilya'da iki hükümet yetkilisinin kavgası ringe taşındı         
11:27
Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı Esenyurt'ta pes dedirten olay! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yansıdı         
10:46
Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz Memurlara 1.600 lira sözleşme ikramiyesi verilecek! Tek bir şart var, yapmayan alamaz         
10:25
At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar At yarışında feci kaza! Ötenazi yapmak zorunda kaldılar         
10:02
"Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü! "Kanlı Mackenzie" olarak bilinen zalimin cesedini görenler şaşırdı kaldı! 300 yıl önce ölmüştü!         
10:00
Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu Burcu Esmersoy'un gizemli sevgilisinin kimliği belli oldu         
09:06
Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor Son Dakika: Türkiye-Ermenistan ilişkileri normalleşiyor         
21:41
Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti Merkez Bankası'nın piyasaya 4. defa yaptığı dolar müdahalesinin miktarı kesinleşti         
19:26
Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor Stokçulukta ceza üst sınırı 2 milyon TL'ye çıkıyor         
18:10
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası'na çağrı: Rezerv satarak bu iş yapılmaz         
17:54
Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi Mağarada kıstırılan 9 terörist böyle etkisiz hale getirildi         
17:39
Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı Eşinin pideciyle kaçtığı öğrendikten sonra intihar eden adamla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı         
17:23
Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı Slavia Prag, temsilcimiz Fenerbahçe'yi hafife aldı         
17:02
Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı Yılbaşı ağacının arasından dünyanın en ölümcül yılanı çıktı         
16:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2021 13:03:02. #1.13#
SON DAKİKA: Balkonda çiçek sulayan doktoru, atış talimi yaparken vurmuş - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement