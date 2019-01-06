Balkonda Çıkan Yangın Korkuttu
58 dakika önce
Antalya'da bir apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonunda çıkan yangın korkuttu.
Antalya
'da bir apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonunda çıkan yangın korkuttu.
Edinilen bilgiye göre, Muratpaşa
ilçesi Yeşildere
Mahallesi 1171 sokakta bulunan bir sitede 10 katlı bir binanın 4'üncü katındaki bir evin balkonunda henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. İhbarın ardından kısa sürede olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı 3 itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, kısa sürede alevlere müdahalede bulunup söndürürken, yangın sonrası balkonda bulunan birçok eşya küle döndü. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 04:00 Kaynak: İHA
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