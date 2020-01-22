Balkonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balkonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika

Balkonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü

6 saat önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Balkonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler mahallesi 317. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın son katında bulunan dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkondan çıkan dumanları gören bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
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