Balkonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü - Son Dakika

Balkonda çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü
6 saat önce
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldızevler mahallesi 317. Sokak üzerinde bulunan 6 katlı apartmanın son katında bulunan dairenin balkonunda yangın çıktı. Balkondan çıkan dumanları gören bina sakinleri, durumu ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Balkonda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ
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