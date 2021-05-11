Balkonda dengesini kaybeden genç kız 3. kattan düştü - Son Dakika

Aksaray'da 4 katlı binanın 3. katındaki evinin balkonuna hava almak için çıkan genç kız dengesini kaybederek beton zemine düştü. Yaralanan genç kız yaşadığı acının çığlıklarıyla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Pamucak Mahallesi 902 Sokakta bulunan 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kardeşi Ömer T. (12) ile evde tek kalan 17 yaşındaki Nazlıcan T. hava almak için balkona çıktı. Demir korkuluklara yaslanan genç kız bir süre sonra dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kardeşinin uyuduğu esnada genç kız yerde bir müddet sürünerek yardım istedi. Genç kızın yardım çığlıklarını duyan apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri genç kıza ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Düştüğü yerde ilk müdahalesi yapılan yaralı genç kız yaşadığı açsıyla çığlık atıp gözyaşı döktü. Bir süre yapılan müdahalenin ardından genç kız sedyeye alınarak ambulansa taşındı. Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı. - AKSARAY