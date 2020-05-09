Balkonda düşen kadına sağlık ekibi, itfaiyenin kapıyı açmasıyla ulaşabildi - Son Dakika

Balkonda düşen kadına sağlık ekibi, itfaiyenin kapıyı açmasıyla ulaşabildi

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Hacer Emecan (64) evinin balkonunda düştü.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yalnız yaşayan Hacer Emecan (64) evinin balkonunda düştü. Kalça kemiği kırılan Emecan'a, itfaiye ekibi balkondan eve girip, kapıyı açtıktan sonra sağlık ekipleri müdahale edebildi. Karasu Yalı Mahallesi 102 Nolu Sokak'taki evinde yalnız yaşayan Hacer Emecan, dün balkonda düştü. Kalça kemiği kırılan ve acı içinde kalan Hacer Emecan'ın sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, eve giremeyince itfaiyeden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi ikinci kattaki daireye, merdivenle balkondan girip, kapıyı açtı. Emecan, Karasu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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