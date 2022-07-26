Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birinci kattaki evinin balkonunda düşen Mehmet O. yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet O. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balkonda düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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