Balkonda esrar kuruturken yakalandı - Son Dakika

Balkonda esrar kuruturken yakalandı

SAMSUN'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Ahmet M., evine düzenlenen operasyonda, balkonunda esrar kuruturken yakalandı.

SAMSUN'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Ahmet M., evine düzenlenen operasyonda, balkonunda esrar kuruturken yakalandı. ?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu üzerlerinde 2 kilo 699 gram esrar maddesi bulunduran 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiye, esrarı Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Ahmet M.'nin sattığını tespit etti. Bunun üzerine Ahmet M.'nin ilçedeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, balkonunda esrar kuruturken yakaladı. 12 kilo esrara el koyulurken, gözaltına alınan Ahmet M., Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



Son Dakika

Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz

Oyuncu Burak Deniz'in babası hayatını kaybetti

Çalınan kimlik kartını çıkartmak için gitti, ölen arkadaşının fotoğrafını görünce şoka girdi

Muazzez Ersoy, adını ve fotoğraflarını her yerde kullanan mekana polis baskını düzenletti

Yaşam şartları ve yolsuzluğu protesto eden bir kişi kendini yaktı! O anlar anbean kaydedildi

İrem Derici, yeni şarkısı Senin Hastan için Brezilyalı modelle sarmaş dolaş klip çekti

EURO 2020'ye katılma hakkı kazanan Kuzey Makedonya'da Pandev ve Eljif Elmas gözyaşlarını tutamadı

Atatürk'e yönelik çirkin saldırıya sosyal medyadan tepki yağıyor