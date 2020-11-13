Balkonda esrar kuruturken yakalandı - Son Dakika

Balkonda esrar kuruturken yakalandı

13.11.2020 14:08
Balkonda esrar kuruturken yakalandı, System.String[]

SAMSUN'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Ahmet M., evine düzenlenen operasyonda, balkonunda esrar kuruturken yakalandı.

SAMSUN'da, 2 kişiye uyuşturucu madde sattığı tespit edilen Ahmet M., evine düzenlenen operasyonda, balkonunda esrar kuruturken yakalandı.

?İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışmalar sonucu üzerlerinde 2 kilo 699 gram esrar maddesi bulunduran 2 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadelerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiye, esrarı Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan Ahmet M.'nin sattığını tespit etti. Bunun üzerine Ahmet M.'nin ilçedeki adresine operasyon düzenleyen ekipler, balkonunda esrar kuruturken yakaladı. 12 kilo esrara el koyulurken, gözaltına alınan Ahmet M., Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Balkonda esrar kuruturken yakalandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Esrar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Balkonda esrar kuruturken yakalandı - Son Dakika


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